Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как грузовик снес автомобиль Lada в Воронежской области

В Воронежской области на видео попало, как грузовик протаранил автомобиль Lada

В Воронежской области 12 декабря грузовик врезался в автомобиль Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Воронежской области».

«Примерно в 09.35 часов в Каменском районе, на 137 километре автодороги Воронеж-Луганск, по предварительным данным, 38-летняя жительница г. Россошь, управляя автомобилем ВАЗ-2115, не учла дорожные и метеорологические условия, допустила выезд на встречную полосу в месте, где это запрещено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате нарушения ПДД автомобилем Lada произошло столкновение с «ГАЗелью», за рулем которой был 40-летний житель Каширского района.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как машина поворачивает на встречную полосу движение, не успевает проехать и в нее врезается проезжающий грузовик.

Сообщается, что водителя ВАЗ-2115 доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в ХМАО столкнулись Hyundai и Lada.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами