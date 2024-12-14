На видео попало, как грузовик снес автомобиль Lada в Воронежской области

В Воронежской области 12 декабря грузовик врезался в автомобиль Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Воронежской области».

«Примерно в 09.35 часов в Каменском районе, на 137 километре автодороги Воронеж-Луганск, по предварительным данным, 38-летняя жительница г. Россошь, управляя автомобилем ВАЗ-2115, не учла дорожные и метеорологические условия, допустила выезд на встречную полосу в месте, где это запрещено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате нарушения ПДД автомобилем Lada произошло столкновение с «ГАЗелью», за рулем которой был 40-летний житель Каширского района.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как машина поворачивает на встречную полосу движение, не успевает проехать и в нее врезается проезжающий грузовик.

Сообщается, что водителя ВАЗ-2115 доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в ХМАО столкнулись Hyundai и Lada.