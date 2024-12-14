Академик объяснил, почему лекарство от рака назвали «вакциной»

Новые лекарства для лечения онкологических заболеваний назвали «вакцинами», поскольку они создаются из ослабленных опухолевых клеток, что схоже с созданием профилактических вакцин из ослабленных микроорганизмов. Об этом рассказал «Интерфаксу» гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.

По словам ученого, вакцина является медицинским препаратом биологического происхождения, которая содержит в себе агент, вызываемый зараженным микроорганизмом, и зачастую создается из ослабленных форм микроба.

«Мы делаем эту вакцину как раз на опухолевых клетках, то есть это чистая вакцина», — сказал Каприн.

По его словам, раковая клетка имеет сопротивляемость к лечению. Чтобы обмануть эту клетку, ученые берут ее собственную клетку в качестве «троянского коня» и внедряют в нее вирус. Таким образом, онкологическая клетка впускает вирус в себя вместе с аналогичной клеткой.

Российскую мРНК-вакцину от рака разрабатывают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Как отмечает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, разрешение на применение препарата на пациентах-добровольцах может быть получено уже в январе 2025 года. Первыми его могут получить онкологические больные на поздних стадиях.

14 декабря в министерстве здравоохранения РФ сообщили, что отечественная мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» будет бесплатной для пациентов. По словам Каприна, онкологическая вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований. Минздрав и Росздравнадзор выдали разрешение на набор исследовательской группы для проведения клинических испытаний. Создание онковакцины на мРНК-платформе под каждого конкретного пациента будет стоить государству около 300 тыс. рублей, отметил ученый.

Ранее ученый назвал главную особенность российской вакцины от рака.