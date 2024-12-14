Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Съезд ЕР внес Якушева, Поддубного и участников СВО в состав генсовета

ТАСС: Якушев, Поддубный и участники СВО вошли в состав генсовета «Единой России»

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный, а также несколько участников специальной военной операции были включены в состав генсовета партии. При этом бывший руководитель этого органа, а ныне губернатор Республики Алтай Андрей Турчак, подвергся ротации. Эта информация была озвучена на съезде единороссов, проходившем в Национальном центре «Россия», сообщает ТАСС.

Включение Якушева в состав генсовета откроет путь к его выбору на должность секретаря партийного органа в ближайшем будущем, уточнил источник в партии. В результате плановой ротации съезд также принял решение о введении в генсовет ряда участников специальной военной операции. В общей сложности новый состав генсовета включает 56 человек, среди которых Герой России военкор Евгений Поддубный.

В ходе ротации Турчак был выведен из генсовета — он оставил пост секретаря в июне этого года, а в сентябре был избран губернатором Республики Алтай.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что единороссы не имеют права потерять доверие и уважение миллионов граждан России.

Ранее Медведев заявил о готовности здоровых сил на Западе вести диалог с ЕР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами