Съезд ЕР внес Якушева, Поддубного и участников СВО в состав генсовета

Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный, а также несколько участников специальной военной операции были включены в состав генсовета партии. При этом бывший руководитель этого органа, а ныне губернатор Республики Алтай Андрей Турчак, подвергся ротации. Эта информация была озвучена на съезде единороссов, проходившем в Национальном центре «Россия», сообщает ТАСС.

Включение Якушева в состав генсовета откроет путь к его выбору на должность секретаря партийного органа в ближайшем будущем, уточнил источник в партии. В результате плановой ротации съезд также принял решение о введении в генсовет ряда участников специальной военной операции. В общей сложности новый состав генсовета включает 56 человек, среди которых Герой России военкор Евгений Поддубный.

В ходе ротации Турчак был выведен из генсовета — он оставил пост секретаря в июне этого года, а в сентябре был избран губернатором Республики Алтай.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что единороссы не имеют права потерять доверие и уважение миллионов граждан России.

Ранее Медведев заявил о готовности здоровых сил на Западе вести диалог с ЕР.