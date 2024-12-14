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Медведев заявил о готовности здоровых сил на Западе вести диалог с ЕР

Медведев: здоровые силы на Западе готовы к диалогу с «Единой Россией»

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Сергей Карпухин/РИА «Новости»

Председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что здоровые силы на Западе готовы к диалогу с «Единой Россией». Он отметил, что эти силы осознают последствия текущей политики, проводимой Вашингтоном и Брюсселем, пишет РИА Новости.

«В условиях серьезного кризиса западной политической модели к диалогу с нашей партией снова готовы и здоровые политические силы на Западе. Они трезво оценивают последствия сегодняшней политики Вашингтона и Брюсселя. Естественно, и по этому направлению тоже нужно работать», — сказал Медведев на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».

Медведев также отметил, что единороссы не имеют права потерять доверие и уважение миллионов граждан России. Председатель партии подчеркнул, что искреннее желание его соратников заключается в том, чтобы сделать Россию «максимально благополучной и процветающей страной».

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее Медведев сообщил о неонацизме в Европе.

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