Медведев заявил, что «Единую Россию» уважают миллионы россиян

Единороссы не имеют права потерять доверие и уважение миллионов граждан России, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть то главное, что позволяет добиться успеха на благо Отечества, — доверие и уважение миллионов людей, его ни в коем случае нельзя потерять», — заявил Медведев в ходе выступления на пленарном заседании съезда «Единой России», проходящем в Национальном центре «Россия».

Председатель партии добавил, что искреннее желание его соратников заключается в том, чтобы сделать Россию «максимально благополучной и процветающей страной».

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии. На съезде партии участникам и ветеранам СВО вручили партийные билеты.

Документы получили следующие люди: участник СВО, доброволец, начальник группы 1 роты 1 батальона Бригады Александр Мещанинов: сенатор республики Алтай, Герой России Амыр Аргмаков; Герой России Владимир Сайбель; депутат заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков; трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» Владислав Петриков.

Ранее Медведев подчеркнул важность недопущения раскола в обществе.