В МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию в Сирии драматической. Ее слова передает радио Sputnik.

«Ситуация в Сирии драматическая, главное, чтобы она из драматической не превратилась в тотально трагическую», — поделилась Захарова.

Захарова также заявила, что самым важным сейчас является обеспечение безопасности российских граждан в Сирии.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.