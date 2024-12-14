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Автомобиль Porsche насмерть сбил мальчика в Новой Москве

Прокуратура: в Новой Москве иномарка сбила мальчика и его няню, ребенок не выжил

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В Новой Москве иномарка сбила девятилетнего ребенка и его няню, мальчик не выжил. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу, спасти жизнь мальчика не удалось. На данный момент известно, что пешеходов сбил автомобиль Porsche, за рулем находилась 49-летняя женщина.

Прошедшей осенью случилось другое крупное ДТП в Новой Москве. Один человек погиб, трое пострадали из-за столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса на ЦКАД.

Позже в Новой Москве произошла массовая авария с большегрузом. Столкновение произошло в деревне Марьино, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще троих удалось спасти.

Ранее массовая автомобильная авария парализовала движение в центре Москвы.

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