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Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Новой Москве

В Новой Москве в ДТП автобуса с грузовиком один человек погиб, трое пострадали

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Александр Вильф/РИА Новости

Один человек погиб, трое пострадали из-за столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса на ЦКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В публикации отмечается, что в служебном автобусе, который перевернулся в результате аварии, находились 27 человек.

В Госавтоинспекции Москвы подчеркнули, что в результате ДТП скончался один человек, еще двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

До этого стало известно, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Инцидент произошел на 55-м километре автодороги «Сортавала». Перевозивший деревья большегруз двигался в сторону Приозерска, но в какой-то момент упал на бок. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

Также сообщалось, что в Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Москве большегруз протаранил грузовик на МСД.

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