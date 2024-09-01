Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Новой Москве

Один человек погиб, трое пострадали из-за столкновения грузового автомобиля и служебного автобуса на ЦКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В публикации отмечается, что в служебном автобусе, который перевернулся в результате аварии, находились 27 человек.

В Госавтоинспекции Москвы подчеркнули, что в результате ДТП скончался один человек, еще двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

До этого стало известно, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Инцидент произошел на 55-м километре автодороги «Сортавала». Перевозивший деревья большегруз двигался в сторону Приозерска, но в какой-то момент упал на бок. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

Также сообщалось, что в Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Москве большегруз протаранил грузовик на МСД.