Массовая автомобильная авария парализовала движение в центре Москвы

Массовая автомобильная авария произошла в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Новый Арбат (в районе д. 31/12) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе автомобилистам посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Челябинске на перекрестке пьяный местный бизнесмен на BMW **сбил** пешеходов. Он попытался уехать с места ДТП, но его заблокировал другой водитель. Одним из пострадавших оказался вратарь второй команды КХЛ «Трактор» Алексей Щетилин. Также пострадали его супруга и друзья с одиннадцатимесячным младенцем. Выяснилось, что водителя BMW уже дважды лишали прав за пьяное вождение.

Ранее на видео попало, как дерево упало на автомобиль в Подмосковье.