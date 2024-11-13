Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попала жесткая авария с большегрузом в Новой Москве

В Новой Москве на видео попало массовое ДТП с большегрузом

В Новой Москве произошла массовая авария с большегрузом. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», который совершил столкновение с автомобилем Haval, с последующим наездом на мачту городского освещения», — говорится в публикации.

Авария произошла в деревне Марьино. В результате ДТП три человека пострадали, а один получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого во Владивостоке 10 ноября водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и вывалился через лобовое стекло.

На кадрах видно, как водитель грузового авто врезался в припаркованную машину охраны Nissan Terrano и продолжил движение, при этом толкая другой транспорт. Как сообщили СМИ, виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее губернатор Севастополя назвал версию подрыва машины капитана, которому оторвало ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами