На видео попала жесткая авария с большегрузом в Новой Москве

В Новой Москве произошла массовая авария с большегрузом. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», который совершил столкновение с автомобилем Haval, с последующим наездом на мачту городского освещения», — говорится в публикации.

Авария произошла в деревне Марьино. В результате ДТП три человека пострадали, а один получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого во Владивостоке 10 ноября водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и вывалился через лобовое стекло.

На кадрах видно, как водитель грузового авто врезался в припаркованную машину охраны Nissan Terrano и продолжил движение, при этом толкая другой транспорт. Как сообщили СМИ, виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее губернатор Севастополя назвал версию подрыва машины капитана, которому оторвало ноги.