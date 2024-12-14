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«Единая Россия» вручила партийные билеты участникам СВО на съезде партии

На съезде «Единой России» ветеранам и участником СВО вручили партбилеты

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Телеграм-канал «Единая Россия. Официально»

Участникам и ветеранам СВО вручили партийные билеты на XXII съезде «Единой России», сообщается в Telegram-канале партии.

Партийные билеты получили следующие люди: участник СВО, доброволец, начальник группы 1 роты 1 батальона Бригады Александр Мещанинов: сенатор республики Алтай, Герой России Амыр Аргмаков; Герой России Владимир Сайбель; депутат заксобрания города Севастополь, Герой России Роман Кулаков; трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская рота боевого братства» Владислав Петриков.

Во время вручения партийных билетов весь зал аплодировал стоя.

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