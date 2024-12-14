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Участников спецоперации будут привлекать к управлению в Курской области

Хинштейн: ветеранов СВО будут привлекать к управлению в Курской области

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Участников спецоперации планируют привлекать к управлению в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в интервью телеканалу «Россия».

«Мы будем максимально вовлекать участников специальной военной операции, наших ветеранов. Такие люди уже сегодня пришли в органы власти и будут приходить, потому что они не на словах, не красивыми речами, а своими делами, жизнью своей, здоровьем доказали отношение к Родине», — сказал он.

В начале октября президент РФ Владимир Путин рассказал, что некоторые участники специальной кадровой программы «Время героев» уже назначены на ряд государственных должностей в России.

В феврале во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам главы государства, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

Ранее Миронов предложил назначать участников СВО военкомами.

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