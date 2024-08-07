Миронов предложил назначать участников СВО военкомами

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил отдавать предпочтение участникам специальной военной операции (CВО), ветеранам боевых действий при назначении на должность военного комиссара. Политик направил соответствующее обращение главе Минобороны России Андрею Белоусову, о чем он сообщил в своем в своем Telegram-канале.

Миронов обратил внимание, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил о том, что участников спецоперации, особенно после ранений, стоит привлекать к работе военкоматов. По словам лидера СРЗП, до сих пор этот процесс идет недостаточно активно, на что указывают в обращениях к нему и представители ветеранских организаций.

Он также выразил уверенность, что подход, который предлагается министру обороны, повысит эффективность работы военкоматов, особенно важную в период проведения СВО.

До этого Минтруд РФ предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы — до 237 специальностей. Приказ о котором идет речь, расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время грядущего осеннего призыва.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.