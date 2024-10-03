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Путин рассказал о назначениях участников программы «Время героев»

Путин анонсировал назначения участников программы «Время героев»

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Александр Казаков/РИА Новости

Некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на ряд государственных должностей в России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с одним из выпускников проекта Артемом Жогой, передает сайт Кремля.

Глава государства уточнил, что четыре участника программы займут разные должности в администрации президента РФ. Также по одному человеку назначат на посты советника руководителя Росавиации, заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и заместителя губернатора Калужской области.

Кроме того, по словам Путина, три участника «Времени героев» назначат на должности заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом».

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению президента РФ. 29 февраля 2024 года во время обращения к Федеральному собранию Путин, заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны. По словам главы государства, настоящей элитой являются участники боевых действий, а не те, кто обогатился в 1990-е годы.

До этого Путин подписал указ, которым назначил Жогу полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. До этого пост занимал Владимир Якушев. 24 сентября глава государства освободил его от должности.

Ранее участник программы «Время героев» Чинцов стал главой думы Нижнего Новгорода.

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