Стало известно, когда в России начнут применять онковакцину

Онковакцину, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства, планируют начать применять для пациентов уже со следующего года. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, стенограмму встречи публикует сайт Кремля.

«Мы закончили фактически трехлетний цикл исследований по этой вакцине», — отметила она.

Скворцова добавила, что применять вакцину со следующего года стало возможным благодаря принятию закона о применении персонализированных препаратов.

Глава ФМБА пояснила, что в результате эксперимента со злокачественной аденокарциномой кишечника у животных было выявлено не просто резкое замедление развития опухоли при введении вакцины, но также и сокращение объемов на 75–80%.

Также Скворцова указала и на то, что животные не умирают от опухоли при введении препарата, а продолжают жить. По словам главы ФМБА, есть возможность контролировать заболевание.

Путин в ходе встречи со Скворцовой заявил, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом. Глава ФМБА подчеркнула, что для того, чтобы обеспечить полную безопасность пациентов, следует около года провести дополнительные исследования, с целью проверки каждого компонента вакцины отдельно и все вместе.

Ранее иммунолог рассказал об эффективности вакцины против рака легкого.