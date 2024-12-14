В Москве четыре человека пострадали в массовом ДТП

В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на 8-м километре Кутузовского проспекта. На трассе столкнулись четыре транспортных средства, пострадали четыре человека.

До этого сообщалось, что при этой аварии столкнулись три автомобиля, один из них — каршеринг. Сейчас на месте аварии несколько машин скорой помощи и ГИБДД.

Накануне в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

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