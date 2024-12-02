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Россиянам рассказали, почему автобусы часто попадают в ДТП

«За рулем» назвал три причины аварийности городских автобусов

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Shutterstock

Автомобильный журнал «За рулем» выяснил, почему городские автобусы все чаще попадают в ДТП.

«Во-первых, водители часто сталкиваются с переработками и жестким графиком, что снижает их концентрацию и накапливает усталость. Рабочий день у водителя может достигать 12 часов, что значительно превышает норму и влияет на способность оперативно реагировать на дорожные ситуации. Все это приводит к риску ДТП», — говорится в материале издания.

Кроме того, связанная с автобусными стоянками и маршрутизацией инфраструктура, оставляет желать лучшего. В крупных городах много заторов, и водитель находится в состоянии постоянного нервного напряжения.

Третья причина ДТП — устаревший автобусный парк. И машины отказывают на ходу. К тому же, управлять старыми автобусами сложнее, чем современными.

29 ноября в Омской области произошло ДТП с участием автобуса.

Инцидент произошел на 91-м километре трассы Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Автобус следовал из Шербакуля в Новоскатовку, но на нерегулируемом перекрестке не пропустил «КамАЗ», поэтому автомобили столкнулись и перевернулись.

В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель автобуса, а также шесть его пассажиров.

До этого в Москве маршрутка врезалась в автобусную остановку, где находился человек. В результате пострадала 33-летняя женщина, которая ждала в павильоне транспорт. Россиянка сама обратилась в экстренные службы, но после приезда медиков от госпитализации отказалась.

Ранее появилось видео с горящим в Перми автобусом, в котором были студенты.

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