В Домодедове случилось массовое ДТП на трассе, движение перекрыто

В подмосковном городе Домодедово на трассе М4 произошло массовое ДТП. Кадры с места инцидента публикует Telegram-канал Zvezdanews.

По словам очевидцев, столкнулись около 20 машин, фур и автобус — трасса оказалась почти полностью перекрыта. Из-за этого образовались пробки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Этим же утром в Москве случилось другое ДТП с несколькими машинами на Кутузовском проспекте. По данным ГАИ, столкнулись четыре автомобиля, в результате четыре человека пострадали.

Накануне в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

Ранее под Калугой от МАЗа оторвался прицеп и протаранил «Газель» на встречной полосе.