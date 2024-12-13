На видео попали последствия ДТП с прицепом от МАЗа, протаранившим «Газель» под Калугой

В Калужской области прицеп оторвался от грузовика МАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла днем 13 декабря на 1-м километре дороги Белоусово — Высокиничи. За рулем МАЗа с прицепом находился 40-летний водитель.

«Полуприцеп оторвался и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, под управлением мужчины, 1965 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавшего госпитализировали с травмами. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Калуга Жесть», видно, что передняя стенка прицепа оказалась пробита, кабина «Газели» получила механические повреждения.

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