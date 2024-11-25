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В России призвали проверить правнучку Хрущева на шпионаж

SHOT: правнучку Никиты Хрущева Нину призвали проверить на шпионаж

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nina.khrushcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Движение «Зов народа» призвало проверить на шпионаж правнучку Никиты Хрущева Нину из-за ее планируемой лекции в «Ельцин-центре». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Требования о проверке были направлены в Генеральную прокуратуру и министерство юстиции РФ из-за публичной позиции внучки политика — она осуждает СВО России на Украине и часто подробно рассуждает о возможном распаде РФ. Общественники призвали проверить женщину по статье о покушении на территориальную целостность РФ, признать иноагентом и отменить презентацию ее книги о прадеде в «Ельцин-центре» 26 ноября.

В настоящее врем Нина Хрущева проживает в США, она работает профессором Новой школы в Нью-Йорке и читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР. Путин посетовал на то, что границы входящих в СССР республик «нарезались» произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими, добавил президент.

Ранее Кеннеди-младший согласился со словами Хрущева о том, что СССР победил нацизм.

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