Выступление правнучки Хрущева в Екатеринбурге отменили

Выступление правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой в «Ельцин-Центре» в Екатеринбурге отменили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ельцин-Центра».

В пресс-службе организации заявили, что отмена презентации книги Хрущевой о ее прадеде произошло «по техническим причинам».

До этого движение «Зов народа» призвало проверить Нину Хрущеву на шпионаж.

Требования о проверке были направлены в Генеральную прокуратуру и министерство юстиции РФ из-за публичной позиции внучки политика — она осуждает СВО России на Украине и часто подробно рассуждает о возможном распаде РФ. Общественники призвали проверить женщину по статье о покушении на территориальную целостность РФ, признать иноагентом и отменить презентацию ее книги о прадеде в «Ельцин-центре» 26 ноября.

В настоящее время Нина Хрущева проживает в США, она работает профессором Новой школы в Нью-Йорке и читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.

Ранее в Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова Украине.