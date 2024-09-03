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В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова Украине

Константинов: решение Хрущева о передаче Крыма Украине признано незаконным

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Илья Питалев/РИА Новости

Рабочая группа при парламенте Крыма признала незаконным решение советского лидера Никиты Хрущева передать полуостров в состав УССР. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Выявлены, обоснованы и доказаны грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Тогда полуостров преступным путем оторвали от России», — сказал Константинов.

По словам главы парламента, передача Крыма Украине прошла с нарушениями юридических норм. Константинов назвал произошедшее «вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, который входил в состав РСФСР. По словам главы государства, границы входящих в СССР республик «нарезались» произвольно, исходя из «пролетарской необходимости».

В феврале Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса.

Ранее в Крыму суд удовлетворил иски к Украине из-за водной блокады.

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