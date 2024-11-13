Спорткары, квартиры, снегоболотоход: какое имущество Блиновской могут продать за долги

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую признали банкротом. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать. «Газета.Ru» рассказывает о том, какое имущество у Блиновской уже нашли.

Елена Блиновская признана банкротом: с 13 ноября Арбитражный суд Москвы запустил процесс реализации ее имущества, что позволит ей расплатиться с долгами. Теперь активами автора «Марафона желаний» будет распоряжаться финансовый управляющий, назначенный судом. Первая его задача — выявить все имущество Блиновской, которое будет выставлено на торги. Процедура реализации имущества займет шесть месяцев, объявил судья Валерий Марасанов.

Сделать это будет непросто — даже у официальных представителей Блиновской нет полного списка ее имущества. Тем не менее благодаря неофициальным источникам можно составить представление об ее автопарке, недвижимости и предметах роскоши.

В гараже Елены Блиновской, как считают СМИ, — автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, снегоболотоход, моторная лодка и гидроцикл.

Одну из машин — Bentley — блогер уже могла продать после того, как в середине октября 2024 года Савеловский суд Москвы снял арест с части ее имущества. Однако сообщений о том, что ей удалось это сделать, не прибегая к процедуре банкротства, не было.

Что касается недвижимости Блиновской, то тут тоже не все так просто. Например, две ее квартиры в жилищном комплексе «Донской Олимп» на Серпуховском валу — двухкомнатная и трехкомнатная на одном этаже — были проданы до того, как блогера признали банкротом. По данным SHOT, «трешку» с дизайнерским ремонтом в классическом стиле удалось продать за 90 млн рублей. «Двушка» с двумя гардеробными ушла за 69 млн рублей. Правда, теперь, после банкротства Елены Блиновской, сделки по продаже недвижимости могут признать недействительными — об этом ранее предупреждал член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин в беседе с РИА Новости.

«К Елене применены большие налоговые иски. Если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы», — объяснял он.

Блиновская также пыталась продать дом в подмосковном поселке «Миллениум парк», где жила с мужем. Изначально коттедж выставляли на продажу за 920 млн рублей — но цену пришлось снизить до 600 млн руб., поскольку объект находится в залоге у банка.

Всего в июле 2023 года Пресненский суд наложил арест на 21 объект недвижимости Елены Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Это жилые и нежилые помещения в Москве, Подмосковье и Ярославской области — и два машиноместа.

Среди квартир Блиновской называли те, в которых побывали оперативники во время обысков в апреле 2023 года. Это помещение в доме на Павелецкой набережной площадью 86 квадратных метров (тогда его рыночная стоимость оценивалась примерно в 38 млн рублей), а также трехкомнатные апартаменты площадью 89 кв. м на улице Шверника (от 15 млн).

К имуществу банкрота, которое может быть выставлено на торги, относят также ювелирные украшения и бытовую технику. А драгоценностей у Елены Блиновской много — это показал видеоролик с обыска у блогера.

Витрины с золотом, роскошными часами, десятки дорогих сумок, одежда класса люкс потрясли пользователей соцсетей, которые назвали видео с обысков «незапланированным румтуром».

Кроме того, у Блиновской, как пишут СМИ, есть счета в многочисленных банках, открытые на нее и ее супруга Алексея Блиновского. Их количество также стало известно благодаря сообщениям правоохранительных органов в 2023 году, когда против блогера было заведено уголовное дело, — всего было арестовано 136 счетов на сотни миллионов рублей.

Известно также, что у Блиновских были арестованы семь коллекционных монет номиналом десять рублей, 80 штук монет «Георгий Победоносец», 12 монет в индивидуальных футлярах, а также монеты номиналом два рубля и один рубль.

Сама Елена Блиновская находится в СИЗО по уголовному делу о неуплате налогов. Ее задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась выехать из России.

Следствие предположило, что Блиновская платила налоги по упрощенной системе для ИП — по ней доход не должен превышать 150 млн рублей в год. Однако, зарабатывая в разы больше, она дробила бизнес — деньги шли на счета 18 компаний и трех ИП, которые были связаны между собой. Для легализации неуплаченных налогов блогер купила автомобиль, который оформила на мужа, и приобретала товары для фирм, оформленных на родственников. Из-за того, что блогер снижала уровень доходов, ФНС недосчиталась более 918 млн рублей.

После задержания Блиновской ей назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, однако в январе 2024 года из-за нарушения условий домашнего ареста ее поместили в следственный изолятор.

Согласно SHOT, сейчас общая сумма задолженности Блиновской составляет более 1,168 млрд рублей: из них 918 млн рублей — это основной долг по налогам, остальное — пени и штрафы. В начале октября блогер погасила часть долга в размере 320 млн рублей.