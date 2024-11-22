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ИП «королевы марафонов» Блиновской ликвидировали

РИА: ИП блогера Блиновской ликвидировано из-за банкротства

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ликвидировала индивидуальное предприятие (ИП) блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской в связи с банкротством. Такая информация следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как стало известно из документов, ИП было ликвидировано еще 15 ноября.

«Сведения о состоянии индивидуального предпринимателя. Состояние: прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом)», — следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В качестве основной деятельности зарегистрированного ИП указано дополнительное образование детей и взрослых.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей.

В ноябре текущего года суд признал Блиновскую банкротом. Из решения следует, что имущество блогера планируют распродать за полгода.

Ранее на коттедж Блиновской за 750 миллионов рублей нашли покупателя.

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