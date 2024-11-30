Алексей Блиновский сменил деятельность в зоне СВО

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский сменил деятельность в зоне специальной военной операции. Бизнесмен перестал быть снайпером и перевелся в тыл ремонтировать беспилотники, передает Telegram-канал Mash.

Со слов сослуживцев, сейчас Блиновский находится в части пятой отдельной мотострелковой бригады недалеко от Курахово в Донецкой народной республике.

По данным Mash, на боевом задании в роли снайпера Блиновский был всего несколько раз. Теперь россиянин работает в тылу — занимается техдооснащением и помогает тренировать неопытных солдат.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую признали банкротом. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать. Какое имущество у Блиновской уже нашли — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат попросил остановить процедуру банкротства Алексея Блиновского.