В Северо-Кавказском федеральном округе временно закрыли аэропорты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, в связи с непогодой ряд самолетов ушел на запасные аэродромы.

«Также контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты. В аэропортах организован прием граждан», - сказано в сообщении.

13 декабря в Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий и закрытия Военно-грузинской дороги. Данная трасса связывает Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт «Верхний Ларс». Это единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и далее — с Арменией.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется сильное похолодание в период с 13 по 15 декабря.

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