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В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС введен в Северной Осетии в связи с закрытием Военно-грузинской дороги

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Иосиф Ковнеров/VK

В Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий и закрытия Военно-грузинской дороги. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«В связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введен режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП «Верхний Ларс» временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска», – написал Меняйло, добавив, что в случае заполнения стоянок для большегрузов – их въезд на территорию республики будет ограничен.

Кроме того, он отметил, что в местах скопления транспортных средств будут организованы пункты обогрева, обеспечат подвоз воды и продуктов, а также будут дежурить бригады скорой помощи.

Военно-грузинская дорога связывает Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт «Верхний Ларс». Это единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В зимний период движение по этой дороге периодически прерывается из-за снегопадов и возможных лавин.

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