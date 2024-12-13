В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за непогоды

В Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий и закрытия Военно-грузинской дороги. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«В связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введен режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП «Верхний Ларс» временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска», – написал Меняйло, добавив, что в случае заполнения стоянок для большегрузов – их въезд на территорию республики будет ограничен.

Кроме того, он отметил, что в местах скопления транспортных средств будут организованы пункты обогрева, обеспечат подвоз воды и продуктов, а также будут дежурить бригады скорой помощи.

Военно-грузинская дорога связывает Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт «Верхний Ларс». Это единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В зимний период движение по этой дороге периодически прерывается из-за снегопадов и возможных лавин.

Сегодня аэропорт Минеральных Вод временно приостановил прием и отправку рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее россиянам рассказали, как нужно ездить на автомобиле в непогоду зимой.