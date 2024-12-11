Вильфанд предупредил о сильном похолодании в трех округах России

В Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется сильное похолодание в период с 13 по 15 декабря. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Температура на 5-13°C ниже нормы», — предупредил синоптик.

При этом в Коми температура может опуститься до -27°C, а в Мурманской области — до -23°C, уточнил он.

По прогнозам Гидрометцентра, на 5-9°C ниже нормы ожидается в Ставрополье и на Северном Кавказе 14 и 15 декабря. Мороз до -11...-16°C возможен на территории Северной Осетии и в Карачаево-Черкесии, сказал Вильфанд.

Кроме того, на 4-5°C ниже нормы прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае: ночные температуры ожидаются в диапазоне от -2°C до -6°C, добавил синоптик.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве на неделе с 16 декабря ожидаются снегопады. По его словам, они немного усилятся вечером в понедельник, 16 декабря, и продолжатся до среды, 18 декабря. Синоптик уточнил, что в эти дни в столице выпадет от 5 до 10 сантиметров снега.

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