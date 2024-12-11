Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд предупредил о сильном похолодании в трех округах России

Вильфанд сообщил, что в трех округах России ожидается температура ниже нормы

close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется сильное похолодание в период с 13 по 15 декабря. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Температура на 5-13°C ниже нормы», — предупредил синоптик.

При этом в Коми температура может опуститься до -27°C, а в Мурманской области — до -23°C, уточнил он.

По прогнозам Гидрометцентра, на 5-9°C ниже нормы ожидается в Ставрополье и на Северном Кавказе 14 и 15 декабря. Мороз до -11...-16°C возможен на территории Северной Осетии и в Карачаево-Черкесии, сказал Вильфанд.

Кроме того, на 4-5°C ниже нормы прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае: ночные температуры ожидаются в диапазоне от -2°C до -6°C, добавил синоптик.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве на неделе с 16 декабря ожидаются снегопады. По его словам, они немного усилятся вечером в понедельник, 16 декабря, и продолжатся до среды, 18 декабря. Синоптик уточнил, что в эти дни в столице выпадет от 5 до 10 сантиметров снега.

Ранее россиянам рассказали о погоде на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами