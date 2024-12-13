На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию

Осужденный за государственную измену и сотрудничество с российскими спецслужбами глава одного из волынских пограничных отрядов обратился с просьбой о передаче его в Россию в рамках обмена. Эта информация содержится в его заявлении, опубликованном на сайте украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу к своим».

Осенью 2024 года 40-летний Игорь Кадаев был приговорен к 15 годам тюремного заключения. В его деле утверждается, что он передавал Москве сведения об украинских военнослужащих на границе с Белоруссией, включая информацию о местонахождении оборонительных позиций и примерную численность войск. Мужчина был задержан в июне в Волынской области.

В начале декабря киевский писатель, участник движения «Другая Украина» Ян Таксюр заявил, что свыше 20 тысяч человек уже отправлены под арест на Украине по «политической» статье 111 Уголовного кодекса («Государственная измена»).

В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. По его словам, украинцев за слова «повезут в подвал».

Ранее в России захотели расширить понятие госизмены.