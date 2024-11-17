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На Украине пожаловались на репрессии за слова о мире с РФ

Депутат Рады Дмитрук: на Украине людей за слова о мире могут увезти в пыточные

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Артем Дмитрук/Twitter

Сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук информагентству БелТА.

«Сегодня люди на улице, даже в семье боятся говорить то, о чем они думают на самом деле», — отметил он.

По словам Дмитрука, украинцев за слова «повезут в подвал». Люди не хотят участвовать в соцопросах или отвечают на вопросы так, как «будет нормально».

Политик пояснил, что невозможно иметь альтернативную точку зрения из-за «культа личности Владимира Зеленского». Хотя, как подчеркнул Дмитрук, планы украинский лидер составляет «какие-то сумасшедшие». По его мнению, эти документы Зеленский «рисует под наркотиками», в мире это уже поняли и подняли «план победы» и другие на смех.

До этого стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить украинский конфликт на отказ Владимира Зеленского идти на компромисс при переговорах с РФ.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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