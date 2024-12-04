Киевский писатель назвал число арестованных по статье о госизмене на Украине

Киевский писатель, участник движения «Другая Украина» Ян Таксюр заявил, что свыше 20 тысяч человек уже отправлены под арест на Украине по «политической» статье 111 УК («Государственная измена»). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, большинство из этих людей ни в чем абсолютно не виноваты, они ничего не делают действующему киевскому режиму.

«Мой друг Дмитрий Скворцов, написавший более 500 статей в защиту православия и подлинной русской истории, сидит сейчас там же, где сидел я, в киевской Лукьяновской тюрьме, уже год и восемь месяцев, и я прошу у вас молитв о рабе Божьем Дмитрии», — сказал литератор на российской премьере фильма «Люди Христовы. Наше время».

Он также отметил, что на Украине верующих заставляют отказаться от православия и Христа.

В мае 2023 года Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена с Украиной. Он прибыл в РФ на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене. Шевченковский суд Киева ранее приговорил писателя к 12 годам заключения.

В ноябре 2024 года депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. По его словам, украинцев за слова «повезут в подвал».

Ранее в ООН признали массовые пытки россиян на Украине.