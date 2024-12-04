В Амурской области ограничили энергопотребление

В Амурской области ввели ограничения энергопотребления в центральном энергорайоне из-за технологического нарушения работы Благовещенской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

«4 декабря на Благовещенской ТЭЦ произошло технологическое нарушение на паропроводе. Повреждений основного оборудования не допущено. Для отключения поврежденного участка паропровода потребовалось отключить все работающие котлоагрегаты и турбоагрегаты станции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время сотрудники станции уже отключили дефектный участок паропровода. Специалисты выполняют пусковые работы на основном оборудовании. Теплосети Благовещенска работают на пониженных параметрах, уточнили в компании.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Amur Mash сообщил, что пять районов в Амурской области остались без электроснабжения из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. По его информации, проблема затронула Благовещенский, Константиновский, Ивановский, Бурейский и Тамбовский районы.

Ранее в Смоленской области более 100 сел оказались обесточены из-за снегопада.