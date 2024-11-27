Жители Запорожской и Херсонской областей остались без электричества

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об аварийном отключении электричества на линии электропередачи ВЛ-330 кВ «Джанкой – Мелитополь».

«Массовые перебои с электроснабжением в 172 населённых пунктах Херсонщины. Порядка 140 тысяч человек остались без электроснабжения», — отметил Рогов.

Он добавил, что отключения затронули жителей 69 населенных пунктов. В Геническом и Новотроицком округах электроснабжение уже восстановили.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что аварийное отключение на линии электропередачи «Джанкой – Мелитополь» произошло ранним утром, без электроснабжения остались 172 населенных пункта региона.

Отключения света затронули Генический, Новотроицкий, Верхнерогачикский, Великолепетихский, Ивановский и Нижнесерогозский муниципальные округа.

Ранее в Смоленской области более 100 сел оказались обесточены из-за снегопада.