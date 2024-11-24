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В Смоленской области более 100 сел оказались обесточены из-за снегопада

Baza: 109 сел остаются без света и тепла из-за снегопада в Смоленской области

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Shutterstock

В Смоленской области 109 сел остались без света, тепла и воды из-за снегопада. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, уже несколько суток жители Новодугинского района остаются без связи с внешним миром. Местные жители рассказали, что такая ситуация произошла из-за неподготовленности властей. Так, по словам жителей, чиновники вовремя не позаботились о вырубке старых деревьев, которые после снегопада упали и оборвали электрические провода. Таких обрывов ЛЭП зафиксировали в регионе сотни, отметили источники канала.

В то же время для ликвидации аварии не хватает людей и специалистов, из-за этого энергетический коллапс длится уже несколько суток, заявили местные.

Власти Новодугинского района в Telegram-канале сообщили, что по последним данным, не работают 155 трансформаторных подстанций, 94 населенных пункта находятся в зоне отключения. Также в сообщении указали, что четыре бригады РЭС работают в круглосуточном режиме по восстановлению электроснабжения.

Глава района Владимир Соколов попросил местных жителей запастись терпением и «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

Ранее в Пермском крае из-за снегопада без электричества остались пять округов.

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