В российских регионах опровергли сообщения о дефиците вакцины от бешенства

В Санкт-Петербурге, Ленинградской, Волгоградской и Омской областях нет дефицита вакцины от бешенства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в региональных минздравах. Ранее СМИ писали о нехватке препарата в ряде субъектов.

«Антирабическая помощь населению Санкт-Петербурга с 2009 года организована в каждом районе на базе травматологических отделений городских поликлиник в круглосуточном режиме. Закупка вакцин производится за счет средств администраций районов города: ежегодно на приобретение антирабической вакцины выделяется более двух миллионов рублей. Для двух стационаров – СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» и СПб ГБУЗ «Городская детская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» на закупку антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина ежегодно выделяются средства Комитетом по здравоохранению. В 2024 году средства на закупку иммунобиологического препарата выделены в полном объеме. По состоянию на 22 ноября 2024 в медицинских организациях Санкт-Петербурга имелось в наличии 2742 дозы антирабической вакцины», — сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.

Нет проблем с вакциной для профилактики бешенства и в медорганизациях Ленинградской области. В комитете по здравоохранению региона рассказали «Газете.Ru», что у них «на остатках» сейчас 4,6 тыс. доз.

В Волгоградской области также заявили, что препарат в наличии есть.

«На 26 ноября медицинские организации, подведомственные комитету, располагают 16 972 дозами антирабической вакцины. За 10 месяцев, по данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, по поводу укусов и ослюнения животными за медицинской помощью обратились 9798 человек», — сообщили в комитете здравоохранения региона.

Вакцина от бешенства есть в достаточном количестве и в Омской области, заверили корреспондента «Газеты.Ru» в пресс-службе местного минздрава. Сейчас в наличии 1272 дозы, сформирована и направлена заявка на получение новой партии, сообщили в учреждении.

24 ноября «Осторожно, новости» сообщали, что жителю Краснодара не смогли сделать прививку от бешенства из-за дефицита вакцины. В местном минздраве изданию объяснили проблему отсутствием вакцины у производителя.

При этом, как сообщили «Фармацевтическому вестнику» в пресс-службе одного из основных поставщиков вакцины — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»), в текущем году там выпустили на 7% больше вакцин против бешенства, чем в 2023 году.

Ранее в Госдуме предупредили родителей, которые водят детей в антикафе с животными.