В Госдуме контролируют ситуацию с дефицитом физраствора в стране

В Госдуме знают о проблеме дефицита физраствора в некоторых регионах России, Министерство здравоохранения пообещало решить вопрос в ближайшее время. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета нижней палаты парламента по охране здоровья.

«Комитет в Государственной думе по охране здоровья держит ситуацию на контроле. Были у нас консультации с Министерством здравоохранения по этому поводу. Министерство этот вопрос решает. Есть определенные причины, несколько причин, почему так произошло. Но в течение ближайшего времени, как нас заверили в Министерстве, данный вопрос будет решен», — сказал он.

В ноябре директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов завил RTVI, что в регионах России не хватает как минимум 20 млн упаковок физраствора. В частности, такая проблема наблюдается в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Пермском крае. По мнению Беспалова, дефицит связан с низкой рентабельностью производства натрия хлорида и дорогой логистикой.

12 декабря издание «Фонтанка» сообщило, что препарата стало нахватать и в Санкт-Петербурге. Из-за этого медучреждения не могут сделать людям капельницы — пациентам приходится ждать очереди на процедуру несколько месяцев, либо искать физраствор самим. При этом в аптеках найти лекарство практически невозможно.

Ранее стало известно, что Россия может столкнуться с нехваткой жизненно важных лекарств.