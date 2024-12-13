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Путин подписал закон о форме для служащих ФССП

Путин подписал закон о введении формы для гражданских служащих ФССП

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит использование форменной одежды для гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно закону, правительство России получает полномочия определять категории гражданских служащих, обязанных носить форму и знаки различия в ходе выполнения своих служебных функций.

Кроме того, закон предоставляет главному судебному приставу Российской Федерации право разрабатывать правила для ношения форменной одежды и знаков различия, а также устанавливать порядок учета, хранения, выдачи и списания имущества гражданских служащих.

Как указывается в сопровождающих документах, введение форменной одежды для гражданских служащих должно способствовать укреплению их статуса как работников органов принудительного исполнения и повышению уровня доверия к этим органам.

В ноябре главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы взыщут с должников 1 трлн рублей в 2024 году.

Ранее детям судебных приставов выделили отдельную квоту на поступление в вузы.

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