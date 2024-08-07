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Детям судебных приставов выделят отдельную квоту на поступление в вузы

Детям работавших в Донбассе сотрудников ФССП выделят квоту на поступление в вузы

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, в соответствии с которым предлагает установить отдельную квоту для поступления в вузы за счет бюджетных средств детей сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), работающих на новых территориях России в период специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно законопроекту, в перечень лиц, имеющих право на поступление по отдельной квоте за счет федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов, будут включены дети сотрудников ФССП, выполнявших возложенные на них задачи в период проведения СВО на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

При этом поступить в вузы по квоте дети судебных приставов смогут без прохождения вступительных испытаний.

В пояснительной записке к законопроекту его принятие объясняется необходимостью уравнивания детей сотрудников ФССП с детьми военнослужащих и сотрудников других силовых структур.

До этого сообщалось, что отчисленного из Московского физико-технического института (МФТИ) после первой сессии Дмитрия Жерлицина, который поступил по квоте для детей военных, снова приняли в вуз по этой же квоте.

Ранее участникам СВО увеличили возрастной порог поступления в военные вузы.

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