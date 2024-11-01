Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФССП рассказали, сколько взыщут с должников в 2024 году

Глава ФССП Аристов: приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей в 2024 году

close
Global Look Press

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов сообщил в интервью ТАСС, что судебные приставы взыщут с должников 1 трлн рублей в 2024 году.

По словам Аристова, за девять месяцев 2024 года приставы уже взыскали с должников почти 845 млрд рублей.

«По итогам 2024 года, думаю, мы также преодолеем рубеж общей взысканной суммы в 1 трлн рублей», — поделился глава ФССП.

Он пояснил, что в пользу бюджета Российской Федерации было взыскано более 332 млрд рублей, в пользу физических лиц — почти 145 млрд рублей, в пользу юридических лиц — более 388 млрд рублей.

До этого в Перми приставы снесли жилой дом и обязали заплатить за это владельца постройки.

Дом площадью 80 квадратных метров в микрорайоне Чапаевский был признан самовольно построенным. Собственник не имел разрешения на строительство и по решению суда был обязан снести строение. Хозяин дома не выполнил это требование, поэтому право на демонтаж было передано администрации Орджоникидзевского района.

Ранее у звезды «Интернов» обнаружили 666 штрафов за нарушение ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами