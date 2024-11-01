В ФССП рассказали, сколько взыщут с должников в 2024 году

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов сообщил в интервью ТАСС, что судебные приставы взыщут с должников 1 трлн рублей в 2024 году.

По словам Аристова, за девять месяцев 2024 года приставы уже взыскали с должников почти 845 млрд рублей.

«По итогам 2024 года, думаю, мы также преодолеем рубеж общей взысканной суммы в 1 трлн рублей», — поделился глава ФССП.

Он пояснил, что в пользу бюджета Российской Федерации было взыскано более 332 млрд рублей, в пользу физических лиц — почти 145 млрд рублей, в пользу юридических лиц — более 388 млрд рублей.

До этого в Перми приставы снесли жилой дом и обязали заплатить за это владельца постройки.

Дом площадью 80 квадратных метров в микрорайоне Чапаевский был признан самовольно построенным. Собственник не имел разрешения на строительство и по решению суда был обязан снести строение. Хозяин дома не выполнил это требование, поэтому право на демонтаж было передано администрации Орджоникидзевского района.

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