Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить стратегию противодействия экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отрасли оборонной промышленности, а вторая — стратегии противодействия экстремизму в РФ», — сказал Путин в ходе совещания.

Он отметил, что по первому вопросу выступит министр промышленности Антон Алиханов, а по второму — министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В июле МВД подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. В пояснительной записке к документу говорится, что дополнительно проведен анализ состояния и источников угроз экстремизма в России, сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия», скорректированы термины «радикализм», «противодействие экстремизму» и «субъекты противодействия экстремизму».

Проект указа уделил особое внимание противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения СВО и включения в состав страны новых территорий.

Ранее Путин анонсировал принятие программы СНГ по борьбе с экстремизмом.