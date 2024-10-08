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Путин анонсировал принятие программы СНГ по борьбе с экстремизмом

Путин: программа СНГ по дерадикализации будет нацелена на борьбу с экстремизмом

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал принятие программы СНГ по дерадикализации, которая будет нацелена на борьбу с экстремизмом. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Хотел бы отметить принимаемую нами сегодня программу сотрудничества в области дерадикализации, подготовленную по инициативе президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева», — заявил он.

Также Путин заявил, что страны СНГ в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, президент России на саммите СНГ назвал инициативу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать Международную организацию по русскому языку в СНГ полезной и важной.

Российский лидер также сообщил, что на пространстве Содружества независимых государств расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, сегодня их доля превышает 85% и продолжает увеличиваться.

Ранее президента Азербайджана и премьера Армении усадили рядом на заседании совета лидеров СНГ.

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