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Суд назвал дату оглашения приговора бывшей белгородской чиновнице Шинкарук

РИА Новости: военный суд огласит приговор бывшей чиновнице Шинкарук 19 декабря

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Shutterstock

Второй западный окружной военный суд огласит приговор бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук по делу о подготовке теракта 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства в суде, заседание по делу Шинкарук назначено на 19 декабря в 11:00 мск.

11 декабря стало известно, что обвинение запросило для чиновницы 21 год колонии в качестве наказания за подготовку теракта на железной дороге в Белгородской области. Кроме того, ее потребовали оштрафовать на 3 млн рублей. Для ее подельника Александра Холодкова обвинение предлагает 22 года колонии и штраф в 4,5 млн рублей.

В конце августа стало известно, что экс-сотрудницу администрации Белгородской области Шинкарук и слесаря Холодкова обвинили в подготовке теракта в России по заданию неких украинских кураторов. По версии следствия, они передали 500 тысяч рублей для реализации преступного замысла и переносили взрывчатку в тайники.

Шинкарук вину не признала. По ее словам, она передавала деньги по просьбе мужа, не осознавая их террористического назначения. Холодков, арестованный в ноябре 2022 года, также не признал вину. Лефортовский суд Москвы первоначально предъявил ему обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, но в ходе следствия ему были инкриминированы дополнительные эпизоды, связанные с террористической деятельностью.

Ранее суд в Махачкале арестовал семь жителей Дагестана по делу о подготовке терактов.

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