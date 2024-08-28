Экс-сотрудницу белгородской администрации обвинили в подготовке теракта по заданию Украины Белгородскую экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта по заданию Украины

Экс-сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и слесаря Александра Холодкова обвинили в подготовке теракта в России по заданию неких украинских кураторов. По версии следствия, они передавали деньги для реализации преступного замысла и переносили взрывчатку в тайники.

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова обвинили в содействии террористической деятельности, направленной на поддержку их кураторов с территории Украины. По данным правоохранительных органов, они передавали порядка 500 тыс. руб. для подготовки террористического акта, а также размещали взрывчатые вещества в тайниках.

Шинкарук работала инспектором контрольного управления. Холодков — слесарем.

«Виктория Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью организации теракта. — сообщил ТАСС источник. — В сентябре 2022 года она сняла со счета более 100 тыс. руб. для реализации преступного замысла, а затем спрятала деньги в тайнике».

«Ее сообщник Александр Холодков помогал в деятельности: он размещал в тайниках взрывные устройства и передал более 400 тыс. руб.», — добавил собеседник агентства.

По версии следствия, эти деньги предназначались для неустановленных участников преступного сообщества, которые готовили теракт.

Для связи с кураторами с Украины они использовали мессенджеры Signal и Telegram. По их указаниям Холодков прятал в тайниках взрывчатку и деньги, «необходимые для совершения теракта».

Шинкарук и Холодкову обвинили в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров, участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту, а также приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Им грозит 25 лет заключения. Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

Виктория Шинкарук вину не признает, утверждая, что передавала деньги по просьбе мужа, не осознавая их террористического назначения.

Александр Холодков также не признал вину. Он был арестован еще 28 ноября 2022 года. Лефортовский суд Москвы первоначально предъявил ему обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, но в ходе следствия ему были инкриминированы дополнительные эпизоды, связанные с террористической деятельностью.