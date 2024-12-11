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Белгородской чиновнице грозит 21 год заключения за подготовку теракта

Чиновнице Шинкарук грозит 21 год тюрьмы за подготовку теракта на ж/д в Белгороде

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Shutterstock

Обвинение запросило для чиновницы Виктории Шинкарук 21 год колонии в качестве наказания за подготовку теракта на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ее требуют оштрафовать на 3 млн рублей. Для ее подельника Александра Холодкова обвинение требует 22 года колонии и штраф в 4,5 млн рублей. При этом адвокат Шинкарук Артем Рыдванов заявил, что его клиентка не признает вину и использовалась «втемную», как и Холодков.

По словам юриста, женщина получила от бывшего мужа просьбу обналичить денежную сумму и передать через ячейку неизвестному ей человеку, якобы потому, что он занимается криптовалютой и пытался сделать транзакцию тайно. При этом часть суммы женщина должна была оставить себе в качестве вознаграждения. Аналогичную операцию якобы сделал Холодков, который оставил в урне сверток с 500 тысячами рублей, за 10 тыс. рублей.

При этом обвинение считает, что Шинкарук виновна в участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, изготовлении взрывчатых веществ и приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

До этого белгородскую чиновницу Шинкарук и ее предполагаемого сообщника внесли в перечень террористов.

Ранее суд в Махачкале арестовал семь жителей Дагестана по делу о подготовке терактов.

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