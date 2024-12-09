В Дагестане арестовали 7 жителей региона по делу о подготовке терактов

Советский суд Махачкалы арестовал семерых жителей Дагестана, подозреваемых в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде республики.

По версии следствия, они планировали взрывы на объектах воинских частей, зданиях МВД и ФСБ.

Суд отправил подозреваемых под стражу сроком на два месяца, до 8 февраля 2025 года.

Два дня назад правоохранители в Дагестане задержали 12 подозреваемых в подготовке крупного теракта. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли у подозреваемых два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте каждое, более тонны аммиачной селитры, а также оружие и боеприпасы. Правоохранители уничтожили обнаруженные СВУ на месте.

Возбуждены уголовные дела по статьям о создании террористического сообщества, подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее жена одного из предполагаемых дагестанских боевиков призналась, что они планируют теракты.