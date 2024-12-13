Родителей напавшего с ножом на школьников подростка выдворят из России

Прикубанский районный суд постановил выдворить из России родителей подростка, напавшего на детей в школе Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Уточняется, что граждане Армении были признаны виновными в нарушении режима пребывания в России. Суд назначил им административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей и принудительного высланы из страны. До фактического исполнения решения семья будет размещена в Центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

11 декабря сообщалось, что суд Краснодара избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку, напавшему на сверстников в школе.

Ранее в Нижегородской области подросток напал с ножом на дядю, вернувшегося с СВО.