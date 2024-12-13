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Названы самые популярные направления для путешествий россиян за 2024 год

Турэксперт Арутюнов: Китай стал одним из популярных направлений в 2024 году

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Shutterstock

Турция, ОАЭ и Китай вошли в число популярных у россиян зарубежных направлений для путешествий в 2024 году. Однако абсолютное лидерство остается за российскими городами – внутренний туризм показал наибольший рост, рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Среди причин роста внутреннего турпотока эксперт назвал как развитие курортов в стране, так и внимание властей к их популяризации.

«Также часть граждан не могут выехать за границу по материальным причинам, из-за роста валютного курса», — добавил он.

В то же время многие россияне в этом году предпочли отдых в Египте и на Мальдивах, рассказал директор Tez Tour Воскан Арзуманов. Но он также согласился, что бурный рост продемонстрировал в первую очередь Китай — турпоток вырос более чем втрое, что связано с запуском рейсов «Аэрофлота» на Хайнань.

«На мой взгляд, Египту не хватает текущего числа перевозок, — добавил эксперт. — К сожалению, курс доллара растет, это всегда отрицательно сказывается на покупательной способности наших туристов».

Напомним, аналитики выяснили, что за год спрос туристов из России на поездки в Китай подскочил на 125%. Главными причинами резко возросшего спроса на поездки из России в Китай специалисты называют окончательную отмену ограничений, введенных из-за пандемии ковида, развитие туристических маршрутов и разнообразие предложений — и пляжный отдых, и религиозные путешествия, и экскурсии.

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