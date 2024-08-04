13 вещей, которые не стоит делать российским туристам в Китае Что нельзя делать в Китае туристам — в быту и в общении

Китай — одно из популярных направлений для отпуска россиян в 2024 году. В страну с многовековой историей и неповторимой культурой, интересной едой и уникальными достопримечательностями можно без особых проблем попасть как самостоятельно, так и в составе туристической группы — в таком случае даже не понадобится виза. Однако тем, кто собирается посетить КНР впервые, перед поездкой лучше ознакомиться с местными «красными флагами». О них — в материале «Газеты.Ru».

Запреты в общении

Не смущайтесь из-за бестактных вопросов

В Китае представления о тактичности отличаются от европейских, поэтому при общении с местными жителями не стоит удивляться, если вам зададут неудобный, по вашему мнению, вопрос.

«Если вы мужчина, то, скорее всего, вас сразу же спросят о вашем денежном состоянии. Если вы женщина — то о семейном положении. У русских не принято во время знакомства спрашивать про его возраст, у китайцев же это обычный ритуал», — рассказала «Газете.Ru» Елена Казакова, менеджер отдела «Китай и Юго-Восточная Азия» компании «Русский тур».

По ее словам, такие вопросы — это повод завести разговор. «Вы также можете спросить у собеседника о его возрасте и семейном положении. Это поможет вам сблизиться и перейти на другие темы в беседе», — объяснила Казакова.

Кроме того, не стоит считать бестактностью, если с вами формально не поздоровались. Как рассказала эксперт, в Китае приветствием часто служат вопросы вроде: «А, вы уже пришли?», «А, ты читаешь?», «А, ты уже пообедал?».

Не обнимайте жителей Китая

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Китайцы могут посчитать проявлением невежливости попытку похлопать их по спине или приобнять.

«При общении с китайцами избегайте объятий, похлопываний по спине и других прикосновений — кроме рукопожатия», — объяснила Казакова. Дело в том, что в Китае, как и в Азии в целом, не принято ни обниматься, ни целоваться при встрече.

Не называйте людей по имени

Обращаясь к китайцу, будьте внимательны: не стоит называть человека по имени. «В обществе принято обращение по фамилии, например «господин Чжан». Это показывает ваше уважение к собеседнику. На работе люди называют друг друга по званию, например «учитель Ван», — рассказала Казакова. При этом стоит учитывать, что в Китае сначала указывается фамилия, а потом — имя человека. И если кто-то представился вам как Чжао Пин, называть его нужно «господином Чжао».

Не вступайте в прилюдную конфронтацию

Глубочайшим оскорблением для китайца будет, если вы поставите его в ситуацию, в которой он «потеряет лицо», предупредила Казакова. «Для китайца очень важно сохранить свою репутацию, поэтому в Китае не принято унижать человека прилюдно и повышать на него голос», — объяснила она. Согласно эксперту, если вам необходимо обратиться с критикой, лучше сделать это в личной беседе.

Разумеется, не стоит повышать голос. «У китайцев считается последним делом повышать голос и кричать — даже в том случае, когда вы серьезно рассержены. Китайцы стараются сдерживать проявление своих эмоций, разговаривая, они минимально выражают поддержку говорящему жестами и мимикой», — сказала Казакова.

Еще хуже — допускать любые проявления насилия. «Абсолютно неприемлемо физическое насилие. Если тебе нахамили, а ты в ответ дал по лицу — готовься к штрафу и депортации. Полиция работает как часы»,

— рассказал «Газете.Ru» университетский преподаватель из Москвы Сергей, несколько лет проработавший в Китае.

По его словам, в памятке, с которой необходимо ознакомиться преподавателю перед поездкой в КНР, в частности, говорится, что гости страны в повседневном общении должны придерживаться пяти принципов: это взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности; взаимное ненападение; взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга; равенство и взаимная выгода; мирное сосуществование.

Не обсуждайте политические вопросы

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Как рассказал университетский преподаватель, сотрудников вузов в той же памятке просят не обсуждать деликатные политические вопросы и не высказывать свое мнение по ним.

«Китай в речи иностранца должен звучать как Народная республика, и ни в коем случае нельзя путать его с Тайванем — или предполагать, что Тайвань не является частью Китая», — добавила Казакова. Она уточнила, что к чувствительным политическим вопросам относится также проблема Тибета и Уйгурского автономного округа. «Поэтому иностранцам крайне не рекомендуется поднимать тему мусульманства и политической обстановки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», — сказала эксперт.

Критиковать решения правительства КНР также не стоит — да и вообще, пытаться в разговоре с китайцем выведать его отношение к политическим вопросам просто бессмысленно.

«Общаясь с иностранцами, китаец понимает, что он «представитель» Китая и никогда не будет критиковать внутреннюю или внешнюю политику своей страны. Обо всем он будет отзываться положительно. Его реальное мнение вы не узнаете никогда. А если вы — как иностранец — негативно отзываетесь о его стране, то вряд ли китаец захочет с вами подружиться», — предупредила Казакова.

Не делайте замечаний по поводу традиций

Любые ремарки относительно традиций Китая могут быть восприняты негативно. «Важно видеть разницу между обменом мнениями и категоричными утверждениями», — объяснила Казакова.

При этом университетский преподаватель Сергей отметил, что китайцы — «весьма миролюбивые». «В общении с иностранцами они демонстрируют особую вежливость и уважение. Если вы ненароком нарушите какое-то правило или обычай, китайцы обычно понимают, что перед ними иностранец и он не обязан все знать. Они же сами и поправят, расскажут, что не принято», — подтвердила Казакова.

Чего не стоит делать в быту

Не втыкайте деревянные палочки в рис

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Деревянные палочки во время еды нужно класть поверх миски или тарелки — втыкать их в еду или ставить вертикально в чашку нельзя. «Таким образом поминают ушедшего из жизни», — объяснила Казакова.

При этом, обедая в ресторане, стоит оставить немного еды на тарелке — так вы покажете, что вас сытно покормили.

«Если вы доедите блюдо до конца, это может считаться признаком неуважения к повару, что еда была недостаточно сытной или ее порция — слишком маленькой для вас», — добавила эксперт.

А вот оставлять чаевые, по ее словам, не рекомендуется, это тоже считается оскорбительным. И не нужно настойчиво протягивать официанту деньги: в некоторых заведениях им официально запрещено принимать вознаграждение, так что есть опасность, что человека просто уволят.

Не пытайтесь рассчитаться какой-либо валютой кроме юаней

Пользоваться иностранной валютой в Китае не стоит, по прибытии в страну деньги необходимо обменять. «Отправляясь в Китай, предпочтительнее брать с собой доллары. После приезда стоит обменять их на китайские юани в обменных пунктах — либо в городских филиалах Народного банка Китая», — объяснила Елена Казакова.

К слову, расплачиваясь, деньги лучше протягивать обеими руками. Как и визитку при знакомстве.

Не стесняйтесь торговаться на рынке

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Торговаться можно и нужно — но только на рынках. «На китайском рынке нельзя покупать вещь по цене, которую вам первоначально назвали китайцы. Она точно ниже вдвое, а то и втрое. Не стесняйтесь торговаться, если вы не торгуетесь, то в глазах китайца вы не умеете покупать», — предупредила Казакова. Но тут, по ее словам, есть нюанс: сбивать цену можно только в случае, если вы твердо решили приобрести товар, из чистого азарта этого делать не стоит.

Не прикасайтесь к буддийским монахам

При посещении буддийского монастыря следует помнить, что прикасаться к монахам строго запрещено. Дело в том, что они проводят много времени в медитации и прикосновение чужого человека может сбить настрой. «Особым грехом для буддиста считаются прикосновения противоположного пола. При желании передать что-либо буддисту необходимо дать предмет мужчине, который передаст его монаху. В отсутствие поблизости мужчин можно положить передаваемое на пол», — порекомендовала Казакова.

Кроме того, по ее словам, на территориях монастырей нельзя курить — это будет проявлением неуважения.

Не показывайте пальцем

Китайцы мало жестикулируют — у них не принято размахивать руками. Так что в общественных местах стоить следить за собственными движениями. Например, если вы подзовете человека указательным пальцем или укажете на него тем же пальцем, а еще хуже, мизинцем, он может глубоко оскорбиться.

Если вам захотелось в Китае погладить по голове какого-нибудь ребенка, тут тоже стоит воздержаться. «Китайцы убеждены, что у ребенка на голове сидит Будда и защищает малыша от всего плохого. Так называемый оберег. Если погладить ребенка, то можно случайно смахнуть Будду и защита будет под угрозой», — объяснила Казакова.

Не проявляйте беспечность при переходе через дорогу

Где китайцы могут быть несдержанными — так это на дороге: автомобильное движение здесь весьма хаотичное. «В Китае местные водители, особенно мотоциклисты, практически не соблюдают правил дорожного движения, поэтому туристам нужно быть очень внимательным при переходе дороги. Вы можете столкнуться со скутерами или автомобилями, движущимися в неправильном направлении по одной стороне дороги или едущими ночью без каких-либо защитных огней», — предупредила Казакова.

По этой причине, даже переходя на зеленый свет, нужно смотреть в обе стороны несколько раз. А лучше всего — пересекать проезжую часть вместе с другими китайцами.

Не фотографируйте военные объекты

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«Иностранцам в Китае нельзя фотографировать военные объекты и оборонные предприятия. Под запретом также полицейские участки, монастыри и храмы, если есть запрещающие знаки», — отметила Елена Казакова.

Чтобы избежать проблем с законом, стоит также помнить, что в Китай нельзя ввозить наркосодержащие вещества (это относится и к лекарствам), материалы эротического и порнографического содержания, продукты животного происхождения. Не стоит также прикасаться к сомнительным вещам и передавать что-то по просьбе незнакомцев.