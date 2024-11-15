Среди российских туристов резко вырос спрос на поездки в Китай

Среди россиян за год резко подскочил спрос на путешествия в Китай. Динамика роста проданных страховых полисов для таких поездок составила 125% год к году. Втрое вырос интерес россиян к китайским морским курортам, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков «Сравни».

Главными причинами резко возросшего спроса на поездки из России в Китай специалисты называют окончательную отмену ограничений, введенных из-за пандемии ковида, развитие туристических маршрутов и другие.

Также россиян привлекает большое разнообразие предложений для туристов в Китае – это и различные экскурсии, и пляжный отдых, и религиозные путешествия. К примеру, в три раза вырос спрос на морские курорты КНР – они начали серьезно конкурировать с привычными для жителей России Турцией, Египтом, ОАЭ.

Помимо Китая, в числе популярных направлений по итогам третьего квартала этого года остаются также другие азиатские направления – Вьетнам и Таиланд, отмечают эксперты.

Напомним, в Китай россиянам можно без особых проблем попасть как самостоятельно, так и в составе туристической группы — в таком случае даже не понадобится виза. Однако перед путешествием важно узнать 13 вещей, которые не стоит делать российским туристам в Китае, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что китайцы приезжают в Россию чаще, чем туристы из всех других стран вместе взятых.