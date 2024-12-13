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Россиянин снимал с проводов изоляцию на Вечном огне

Житель Калининграда снимал с проводов изоляцию на Вечном огне

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Телеграм-канал Калининградский Следком

Жителя Калининграда обвинили в осквернении Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По версии правоохранителей, 7 декабря нарушитель пришел к мемориалу на Комсомольской улице и стал бросать в Вечный огонь провода, чтобы снять с них изоляцию. Впоследствии мужчина намеревался сдать их на металлолом.

В отношении калининградца возбуждено уголовное дело. Следователи уже допросили нарушителя и он признал свою вину.

«Сообщая о произошедшем, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области призывает граждан бережно хранить историческую память и с уважением относиться к мемориальным сооружениям, посвященным защитникам Отечества», — обратились в ведомстве к жителям региона.

До этого во Владимирской области четверо школьников забросали Вечный огонь снежками и попали на видео.

Ранее согревавшиеся у Вечного огня дагестанцы извинились за то, что «залезли на высшую память».

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